19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
1-025'
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-069'
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-2DA
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-290'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-390'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-162'
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Robin van Persie'li Feyenoord çok farklı kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Heracles'i 7-0 mağlup etti.

calendar 19 Ekim 2025 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Robin van Persie'li Feyenoord çok farklı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında Feyenoord, Heracles'e konuk oldu.

Asito Stadyumu'ndaki mücadeleyi, Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, 7-0'lık skorla kazandı.

Feyenoord, 7. dakikada Ayase Ueda ile öne geçti. 28. dakikada Anis Hadj Moussa farkı ikiye çıkardı. 33. ve 38. dakikalarda Ayase Ueda bir kez daha sahneye çıkarak farkı dörde taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 56. dakikada Feyenoord, Sem Steijn ile farkı beşe çıkardı. Dört dakika sonra, 59. dakikada Anis Hadj Moussa bir kez daha sahneye çıktı. 80. dakikada Gonçalo Borges farkı altıya çıkaran golü kaydetti. Mücadele, Feyenoord'un 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Feyenoord, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 25 yaptı. Heracles, 3 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, PSV'yi konuk edecek. Heracles, Volendam deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 13 5 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 7 19 3
