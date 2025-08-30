Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibinin iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz'ı uyardı ve pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
Öte yandan 44. dakikada Rizespor'da yine Laçi'nin attığı bir gol, yine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağıyla geçersiz sayıldı.
Yardımcı hakem, pozisyon öncesinde Ali Sowe'un ofsaytta olduğunu ve sonrasında topa dokunduğunu belirtti.
