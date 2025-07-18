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Rizespor, Mihaila transferini bitirdi!

Çaykur Rizespor, Parma forması giyen Valentin Mihaila'yı 2 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında kadrosuna katıyor. Rumen oyuncu, 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

calendar 18 Temmuz 2025 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rizespor, Mihaila transferini bitirdi!
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, İtalya Serie A takımlarından Parma'da forma giyen Valentin Mihaila'yı kadrosuna katmak için tüm pürüzleri giderdi.

25 yaşındaki Rumen sol kanat oyuncusu için Parma ile anlaşmaya varan Rizespor'un, İtalyan kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Bonusların detayları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mihaila'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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