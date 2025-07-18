Rizespor, Mihaila transferini bitirdi!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



Karadeniz ekibi, İtalya Serie A takımlarından Parma'da forma giyen Valentin Mihaila'yı kadrosuna katmak için tüm pürüzleri giderdi.





25 yaşındaki Rumen sol kanat oyuncusu için Parma ile anlaşmaya varan Rizespor'un, İtalyan kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Bonusların detayları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Mihaila'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



