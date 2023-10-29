29 Ekim

Rizespor - Galatasaray maçına Davinson Sanchez damgası

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Davinson Sanchez damga vurdu. Oyuncunun muhteşem performansı rakamlara da yansıdı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rizespor - Galatasaray maçına Davinson Sanchez damgası
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29 Ekim 2023 11:38
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip sarı - kırmızılılar üç değişiklikle başladı.

Kerem Demirbay, Mertens ve Angelino kenara gelirken Sergio Oliveira, Ziyech ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top filelere gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

DAVINSON SANCHEZ YİNE BÜYÜLEDİ

Sezon başında Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, muhteşem performansını Rize'de de devam ettirdi. 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun üst düzey performansı istatistiklere de yansıdı.

YÜZDE YÜZLE OYNADI

Üç kez rakipten top kapma girişiminde bulunan Kolombiyalı oyuncu üçünde de başarılı olurken beş kez girdiği hava topu mücadelelerinin de tamamından galip çıkarak bu iki parametrede yüzde yüzlük bir başarı gösterdi. Sanchez ayrıca Galatasaray'ın en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu. 13 kez ikili mücadeleye giren 27 yaşındaki oyuncu dokuzundan galip çıktı.

Kısa süre içerisinde Galatasaray savunmasının vazgeçilmez ismi olan Sanchez, dört kez de pas arası yaparak topu takımına kazandırmayı başardı.

Galatasaray, Davinson Sanchez'i sezon başında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı. 



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