18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
6-2
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-2
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-2
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-1
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-0
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-1

Rizespor'dan MHK'ye tepki!

Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

calendar 19 Ekim 2025 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rizespor'dan MHK'ye tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef aldı.

"BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

Bakır açıklamasında, "Eyyy MHK… Bizden ne istiyorsunuz? Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Marifet racon kesmekte mi? Hangi hesaplaşmanın faturasını Rizespor camiasına kesmeye kalkıyorsunuz! Psikolojik direncimizi mi test ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Tecrübeli yönetici, sezon başından bu yana alınan hakem kararlarının kulüp üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sahada kalmak ve oyunumuzla var olmak için mücadele ediyoruz. Ancak verilen ve verilmeyen tartışmalı kararlar artık içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştır."

"MÜCADELEMİZ ANLAMSIZ DÜDÜKLERLE DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Bakır, Trabzonspor maçındaki pozisyonlara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oynadığımız maçın 30. dakikasında Hojer'e yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda herkes ortak karara varmıştı ama maç yöneticilerinin tutumu futbolun olağan akışına aykırıydı. Takımımızın saha içi mücadelesi anlamsız düdüklerle düşürülmeye çalışıldı."

MHK'YE ÇAĞRI

Son olarak MHK'ye çağrıda bulunan Hasan Yavuz Bakır, "Türkiye Merkez Hakem Kurulu'nu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya ve güven kaybını ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Vicdanı olanlar, görüyor, duyuyor ve biliyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.