Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Çaykur Rizespor, kadro planlamasına hız verdi. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'tan iki ismin peşinde.
Rizedeyiz gazetesinin haberine göre Çaykur Rizespor, Elan Ricardove Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Elan Ricardo, bu sezon Beşiktaş ile hiç maça çıkamadı.
Tayyip Talha Sanuç ise bu sezon Siyah-beyazlılar'da 19 maça çıktı, bu maçlarda ise gol katkısı veremedi.
Rizedeyiz gazetesinin haberine göre Çaykur Rizespor, Elan Ricardove Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Elan Ricardo, bu sezon Beşiktaş ile hiç maça çıkamadı.
Tayyip Talha Sanuç ise bu sezon Siyah-beyazlılar'da 19 maça çıktı, bu maçlarda ise gol katkısı veremedi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...