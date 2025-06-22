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Rizespor, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

Önümüzdeki sezon kadro planlaması için Çaykur Rizespor, Elan Ricardo ve Tayyip Talha Sanuç'u listesine aldı.

calendar 22 Haziran 2025 13:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rizespor, Beşiktaş'tan 2 isme talip!
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Çaykur Rizespor, kadro planlamasına hız verdi. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'tan iki ismin peşinde.

Rizedeyiz gazetesinin haberine göre Çaykur Rizespor, Elan Ricardove Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Elan Ricardo, bu sezon Beşiktaş ile hiç maça çıkamadı.

Tayyip Talha Sanuç ise bu sezon Siyah-beyazlılar'da 19 maça çıktı, bu maçlarda ise gol katkısı veremedi.


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