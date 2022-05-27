Rıza Çalımbay: 'Sivas camiasına hayırlı olsun'

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası finali sonrası açıklamalarda bulundu.



Çalımbay finalde iki takımın da mükemmel oynadığını belirterek Sivasspor olarak kupa eksiklerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:



"3 SENEDİR AVRUPA'YA GİDİYORUZ"



"Hakikaten bir final maçı oldu. İki takım da mükemmel oynadı. Çok güzel, zevkli bir maç oldu. Bizim için çok önemliydi, en büyük hedeflerimizden biriydi. Sivasspor'un kupası yoktu, finale bile kalamamştı. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyordu. 3 senedir buradayım ve 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımı için çok önemlidir bu. Çok uzun bir maraton oldu. Sezonu ilk biz açtık, en son biz kapattık. Bütün Sivas camiasına, herkese hayırlı olsun."



"HEDEF YOKSA GELMEM DEMİŞTİM"



"Ben buraya gelirken, eğer hedef yoksa ben gelmem dedim. İlk 5'e oynamazsak gelmem dedim. Biz bir Anadolu takımıyız, fazla bir bütçemiz olmuyor. Bütçemiz biraz daha fazla olsa o zaman daha iyi şartlar olabilirdi. Pandemiden önce ligin ilk yarısını lider tamamladık, rahat şampiyon olabilirdik. Bütçe olmadığı için istediğiniz gibi transfer yapamıyorsunuz. Bugün gerçekten takımla gurur duydum. Sahada ne gerekiyorsa yaptılar. Herkesi tek tek tebrik ediyorum."





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