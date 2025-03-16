Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçlarını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.
Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın maçta büyük mücadele verdiğini belirtti.
Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarına anlatan Çalımbay, daha sonraki dakikalarda düşüş yaşadıklarını kaydetti. İstedikleri şeyleri yapamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:
"İkinci yarı her türlü riske girerek oynadık. Gol attık, goller kaçırdı. Rakibimizde kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Şu an kalan maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes Hatayspor maçının kolay maç olacağını zannetti ama öyle değildi. Bundan sonra oynanacak Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. Söylense de olur söylenmese de. 5-6 sakatlık var. Onlar bu arada gelirse o zaman bambaşka güzel takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz."
Rıza Çalımbay: "Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirmeliyiz"
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Son güncelleme 16 Mart 2025 20:34
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçlarını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.
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