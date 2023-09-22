Denver Nuggets'ın eski guardı Austin Rivers, takımın yıldız ismi Nikola Jokic'in "5 ila 6 yıl daha" oynayacağını düşündüğünü söyledi.



LeBron James ve Stephen Curry gibi yıldızların bugün yaptıklarına benzer şekilde, özellikle oyun stili göz önüne alındığında Jokic'in de 30'lu yaşlarının sonuna kadar oynayabileceği düşünülüyor.



Ancak The Ringer'dan Bill Simmons'ın podcast'inde yer alan Rivers'a göre Jokic, NBA'de toplamda 15 yılı doldurmayabilir:



"5-6 yıl daha oynar diye düşünüyorum. Bence 34'üne kadar oynar. Bundan fazlasını oynar mı bilmiyorum ama 39 yaşına kadar oynayacağını sanmıyorum. Şampiyonluk törenine bile katılmak istememişti!"



Henüz 28 yaşında olan ve geçtiğimiz sezonu NBA şampiyonu ve Finaller MVP'si olarak tamamlayan Jokic'in, muhtemel kalan süreçte neler yapacağı ise merak konusu.



