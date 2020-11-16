Ricardo van Rhijn: 'Türkiye'ye gelsem, maaşımı alamayabilirim'

Kariyerine Hollanda'nın Emmen kulübünde devam eden Ricardo van Rhijn, transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'den gördüğü ilgiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



29 yaşındaki sağ bek oyuncusu transfer son gününde Heerenveen'den Emmen'in yolunu tuttu.



"HOLLANDA'NIN 3 KATI MAAŞ"



Hollanda'da kalma tercigi üzerine konuşan Ricardo van Rhijn; "Ben piyasının altında bir oyuncuyum. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu yüzden tercih etmedim. Türkiye'de çok büyük paralara imza atabilirsiniz. Hatta Hollanda'nın 3 katı bile diyebiliriz. Yine de futbolcuların maaşlarını alamadığıyla da ilgili bir çok hikaye duyarsınız. Benim bir ailem var. Eşim ve ben finansal yönden güvende hissetmeliyiz." dedi.



Ricardo van Rhijn bu sezon takımı Emmen ile çıktığı 4 resmi maçta, herhangi bir gol katkısı yapmadı.



