Rekor tartışması: Pele'nin sayılmayan 449 golü

Pele, geçtiğimiz günlerde Cristino Ronaldo'nun kendisine ait rekoru geçmesi sonrası Instagram profilini güncelledi.



Ronaldo, Juventus-Udinese maçında attığı gollerle resmi gol sayısını 758'e yükselterek Pele'nin rakamını geçmişti.



Bunun üzerine Pele, Instagram profilindeki gol sayısı bilgisini "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu" olarak güncelledi.



MESSI DE GEÇTİ



Pele'ye ait olan bir diğer rekor da, bir kulüpte en çok gol atan oyuncu olmasıydı. Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, 643 gollük rekoru geçti ve geliştirmeye devam ediyor.



Her iki süper yıldıza da rekorunu kaybeden Pele'nin, Santos için attığı 449 gol kayıtlara geçmedi. toplam rakamı çıkardığımızda Pele'nin Santos adına 1091 golü olduğunu görüyoruz.



ÖZEL MAÇLARIN ÇOKLUĞU



Pele'nin attığı 449 golün sayılmama sebebi olarak dönemin resmi maç sayısının azlığı ve Santos'un resmi maçlar yerine ağırlıklı olarak özel turnuvalara katılması olarak gösteriliyor.



Sonuç olarak Pele'nin kariyerinde resmi maçlar kadar, özel maçlar da var ve bu maçlarda göz ardı edilen 449 gol var. Özel maçlardaki gollerin değerinin, resmi maçlardan az olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.



Rekorlar el değiştirmesine rağmen Messi ve Ronaldo günümüz futbolunun, Pele ve Maradona gibi isimler ise kendi dönemlerinin en iyileri olarak anılmaya devam edecek.



