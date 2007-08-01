Reggie Miller, 2007'de Boston'a gitmeyi neden reddetti?

Indiana Pacers efsanesi Reggie Miller, şampiyonluk kazanmak amacıyla 2007'de Boston Celtics'e katılmamasının sebebini açıkladı.



Miller, kendisi gibi efsane şutörler olan Ray Allen ve Stephen Curry tarafından rekoru geçilene kadar, 2.560 isabet ile uzun bir süre NBA'in tüm zamanlar üçlük listesinin zirvesinde yer almıştı.



Bir oyuncu olarak geçirdiği zaman boyunca Pacers'ta kalan Miller için hayal kırıklığı yaratan tek şey, takımını şampiyonluğa taşıyamamış olmasıydı.



Miller, emekli olmasından iki sene sonra, 2007-08 sezonundan önce Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ile Celtics'te katılması için kendisine sunulan teklifi de reddetmişti.



"ÖYLE NASIL MUTLU OLABİLİRDİM?"



Yakın zamanda The Athletic'den Bob Kravitz ile yaptığı bir röportajda Miller, bu konunun detaylarına şu şekilde indi:



"Şampiyonluk kazanacak kadar yüklü bir takım olduklarını biliyordum, ki kazandılar da.



Ancak Indiana'da beraber büyüdüğüm bu adamlarla uzun yıllar boyunca şampiyonluğa hep çok yaklaşmışken ve bu yolda beraber gülerek gözyaşı dökmüşken, Boston'da şampanya patlatmak bana doğru gelmemişti.



Tek arzu ettiğim şey Indiana'da kazanmakken, sırf kendi yüzüğümü kazandım diye nasıl mutlu olabilirdim?"



"BİR KEZ KAZANINCA, 3-4 ETKİSİ YAPIYOR!"



Miller ayrıca Pacers ile kurduğu mirasa ve ilişkiye sadık kalmayı seçerek, taraftarların kendisine verdiği desteği onurlandırmayı amaçlamış olduğunu açıkladı:



"İnsanlar şunu anlamıyorlar, ve bunu LeBron Cleveland'a döndüğünde ve yakın zamanda Milwaukee'yle de görmüştük; küçük pazar takımları şampiyonluk kazandığında, sanki üç ya da dört şampiyonluk kazanmış gibi bir etkisi oluyor.



Biz Lakers, Boston veya Chicago gibi değiliz. Küçük bir pazarda şampiyonluk kazandığınızda, o taraftarlar sizinle birlikte yaşayıp ölüyorlar.



Ve Indiana tam bir basketbol eyaleti olduğu için, orada kazanmak yapmak istediğim tek şeydi. Bunun ne kadar özel olabileceğini bilmemin yanı sıra, tüm neşemle üzüntümü tek bir formayı giyerken yaşamış olduğum için, başka bir formayı giyemezdim."



