"İLK GÜNDEN MÜKEMMEL OLUNMAZ"

Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenörü JJ Redick, 2025 sezonu kampının ilk basın toplantısında disiplin ve istikrarın önemine dikkat çekti.Redick, takımın üç temel önceliğini şu şekilde sıraladı: şampiyonluk alışkanlıkları, şampiyonluk iletişimi ve şampiyonluk formu.Oyuncuların katılım durumuna değinen Redick, LeBron James, Marcus Smart, Gabe Vincent ve Adou Thiero'nun kısıtlı program ya da dönüş protokolleriyle çalıştığını açıkladı.ifadelerini kullandı.Gabe Vincent'ın dizindeki yük yönetiminin Cuma günü oynamasına izin vereceği tahmin edilirken, Marcus Smart'ın da aşil tendinopatisi nedeniyle kademeli olarak sahaya döndüğü belirtildi. Redick,dedi.Öne çıkan performanslara dikkat çeken Redick, özellikle Luka Doncic'i övdü:İletişimin önemini vurgulayan Redick,diye ekledi.Redick, dış baskılardan ziyade iç standartların inşa edilmesi gerektiğini belirtti:Takım felsefesini açıklarken,dedi.LeBron'un sınırlı katılımına dair de konuşan Redick,ifadeleriyle, yıldız oyuncunun tam temaslı antrenmanlara katılmasa da takımla bütünleşebildiğini vurguladı.Üç önceliğin saha içi uygulamaya nasıl yansıdığını açıklayan Redick,dedi.Redick ayrıca Lakers'ın bu sezonki temasını açıkladı:Genç çalıştırıcı,sözleriyle sezon vizyonunu paylaştı.