Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenörü JJ Redick, 2025 sezonu kampının ilk basın toplantısında disiplin ve istikrarın önemine dikkat çekti.
Redick, takımın üç temel önceliğini şu şekilde sıraladı: şampiyonluk alışkanlıkları, şampiyonluk iletişimi ve şampiyonluk formu.
Oyuncuların katılım durumuna değinen Redick, LeBron James, Marcus Smart, Gabe Vincent ve Adou Thiero'nun kısıtlı program ya da dönüş protokolleriyle çalıştığını açıkladı. "LeBron konusunda uzun vadeli düşünüyoruz. Geçen yıl kampta muhtemelen fazla yüklenmişti… bu kez ilk maça doğru daha yavaş ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gabe Vincent'ın dizindeki yük yönetiminin Cuma günü oynamasına izin vereceği tahmin edilirken, Marcus Smart'ın da aşil tendinopatisi nedeniyle kademeli olarak sahaya döndüğü belirtildi. Redick, "Bugün hiçbir sorun çıkmadı. Önümüzdeki hafta hazır olmasını bekliyoruz" dedi.
Öne çıkan performanslara dikkat çeken Redick, özellikle Luka Doncic'i övdü: "Luka oldukça iyiydi… kamplarda genellikle kısıtlı oyunlarla, belirli drilllerle uğraşıyorsunuz ama bugün enerji ve fiziksel olarak çok öne çıktık." İletişimin önemini vurgulayan Redick, "Oyunculardan şampiyonluk seviyesinde iletişim istiyoruz ve bugün konuşma açısından gerçekten iyiydik" diye ekledi.
"İLK GÜNDEN MÜKEMMEL OLUNMAZ"
Redick, dış baskılardan ziyade iç standartların inşa edilmesi gerektiğini belirtti: "İlk günden 'her şey mükemmel' diyemezsiniz. Bu zamanla inşa edilir ama beklentiler konusunda çok net olacağız."
Takım felsefesini açıklarken, "Başarıya giden yolda kestirme yok. Ligde çok fazla yetenek, çok fazla denge var. Bu işlere günlük bazda bağlılık gerekiyor" dedi.
LeBron'un sınırlı katılımına dair de konuşan Redick, "Evet, bazen sadece izleyerek bile katkı sağlıyor… önümüzdeki hafta eğlenceli bir çalışmada göreceğiz" ifadeleriyle, yıldız oyuncunun tam temaslı antrenmanlara katılmasa da takımla bütünleşebildiğini vurguladı.
Üç önceliğin saha içi uygulamaya nasıl yansıdığını açıklayan Redick, "Hepsi birbirine bağlı… doğru alanı görebilmek, hücumda neyi hedeflediğimizi anlayabilmek için fiziksel formda olmanız gerekiyor" dedi.
Redick ayrıca Lakers'ın bu sezonki temasını açıkladı: "Takıntı". Genç çalıştırıcı, "İşin önceliklerini anlamak, onlara takıntılı şekilde bağlı kalmak ve her gün kararlılıkla çalışmak… işte büyük oyuncuları ve büyük takımları belirleyen şey budur" sözleriyle sezon vizyonunu paylaştı.
Redick, takımın üç temel önceliğini şu şekilde sıraladı: şampiyonluk alışkanlıkları, şampiyonluk iletişimi ve şampiyonluk formu.
Oyuncuların katılım durumuna değinen Redick, LeBron James, Marcus Smart, Gabe Vincent ve Adou Thiero'nun kısıtlı program ya da dönüş protokolleriyle çalıştığını açıkladı. "LeBron konusunda uzun vadeli düşünüyoruz. Geçen yıl kampta muhtemelen fazla yüklenmişti… bu kez ilk maça doğru daha yavaş ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gabe Vincent'ın dizindeki yük yönetiminin Cuma günü oynamasına izin vereceği tahmin edilirken, Marcus Smart'ın da aşil tendinopatisi nedeniyle kademeli olarak sahaya döndüğü belirtildi. Redick, "Bugün hiçbir sorun çıkmadı. Önümüzdeki hafta hazır olmasını bekliyoruz" dedi.
Öne çıkan performanslara dikkat çeken Redick, özellikle Luka Doncic'i övdü: "Luka oldukça iyiydi… kamplarda genellikle kısıtlı oyunlarla, belirli drilllerle uğraşıyorsunuz ama bugün enerji ve fiziksel olarak çok öne çıktık." İletişimin önemini vurgulayan Redick, "Oyunculardan şampiyonluk seviyesinde iletişim istiyoruz ve bugün konuşma açısından gerçekten iyiydik" diye ekledi.
"İLK GÜNDEN MÜKEMMEL OLUNMAZ"
Redick, dış baskılardan ziyade iç standartların inşa edilmesi gerektiğini belirtti: "İlk günden 'her şey mükemmel' diyemezsiniz. Bu zamanla inşa edilir ama beklentiler konusunda çok net olacağız."
Takım felsefesini açıklarken, "Başarıya giden yolda kestirme yok. Ligde çok fazla yetenek, çok fazla denge var. Bu işlere günlük bazda bağlılık gerekiyor" dedi.
LeBron'un sınırlı katılımına dair de konuşan Redick, "Evet, bazen sadece izleyerek bile katkı sağlıyor… önümüzdeki hafta eğlenceli bir çalışmada göreceğiz" ifadeleriyle, yıldız oyuncunun tam temaslı antrenmanlara katılmasa da takımla bütünleşebildiğini vurguladı.
Üç önceliğin saha içi uygulamaya nasıl yansıdığını açıklayan Redick, "Hepsi birbirine bağlı… doğru alanı görebilmek, hücumda neyi hedeflediğimizi anlayabilmek için fiziksel formda olmanız gerekiyor" dedi.
Redick ayrıca Lakers'ın bu sezonki temasını açıkladı: "Takıntı". Genç çalıştırıcı, "İşin önceliklerini anlamak, onlara takıntılı şekilde bağlı kalmak ve her gün kararlılıkla çalışmak… işte büyük oyuncuları ve büyük takımları belirleyen şey budur" sözleriyle sezon vizyonunu paylaştı.