Recep Durul: 'Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz'

Kocaeli ve Kocaelispor'u Seven Eski Dostlar' grubu, 400'üncü toplantısını dün akşam yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa Kocaelispor Başkanı Recep Durul da katıldı. Durul ligin uzun bir maraton olduğunu ve panik yapacak bir durumun olmadığını söyledi.Programda konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul," ifadelerine yer verdi. [Kocaeli Gazetesi]