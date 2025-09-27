Recep Durul: 'Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz'

Kocaeli ve Kocaelispor'u Seven Eski Dostlar' grubu, 400'üncü toplantısını dün akşam yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa Kocaelispor Başkanı Recep Durul da katıldı. Durul ligin uzun bir maraton olduğunu ve panik yapacak bir durumun olmadığını söyledi.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Programda konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "En son yeni bir kadrolanma sürecine girdik. Limitler doğrultusunda transfer yaptık. Baktık bu transferler bizi taşımayacak, limit artırımı için başvuruda bulunduk. 18 transfer yaptık hocamızın görüşleri doğrultusunda. İyi transferler yaptık. 6 maçlık periyotta tatmin eden sonuçlar almadık.
Panik yapılacak bir durum yok. Süper Lig uzun bir maraton. Takımın uyumu kolay değil. Biz daha 4 maç kaybettik ve ligin başındayız. Takımıza ve hocamıza güvenelim. Panik yapacak bir şey yok. Ayrıca taraftarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz ve hepimiz hazırız" ifadelerine yer verdi. [Kocaeli Gazetesi]
