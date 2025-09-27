27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-247'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-051'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-143'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-013'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-152'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-154'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-046'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-054'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-184'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-279'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-284'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-083'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Recep Durul: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Eylül 2025 16:49
Kocaeli ve Kocaelispor'u Seven Eski Dostlar' grubu, 400'üncü toplantısını dün akşam yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa Kocaelispor Başkanı Recep Durul da katıldı. Durul ligin uzun bir maraton olduğunu ve panik yapacak bir durumun olmadığını söyledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Programda konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "En son yeni bir kadrolanma sürecine girdik. Limitler doğrultusunda transfer yaptık. Baktık bu transferler bizi taşımayacak, limit artırımı için başvuruda bulunduk. 18 transfer yaptık hocamızın görüşleri doğrultusunda. İyi transferler yaptık. 6 maçlık periyotta tatmin eden sonuçlar almadık.

Panik yapılacak bir durum yok. Süper Lig uzun bir maraton. Takımın uyumu kolay değil. Biz daha 4 maç kaybettik ve ligin başındayız. Takımıza ve hocamıza güvenelim. Panik yapacak bir şey yok. Ayrıca taraftarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz ve hepimiz hazırız" ifadelerine yer verdi. [Kocaeli Gazetesi]


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Samsunspor 7 4 2 1 10 7 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 7 3 1 3 9 12 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
