Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!

Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanan Eduardo Camavinga'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
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17 Ocak 2025 13:39
İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup eden ve tur atlayan Real Madrid'e kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, bu maçta sakatlanan Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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