Real Madrid'den Xavi'ye sert cevap

Real Madrid, kulüp televizyonundan yaptığı açıklama ile Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez'in Real Madrid - Almeria maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Xavi'ye sert cevap
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23 Ocak 2024 18:45
İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid - Almeria maçındaki hakem kararları İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid - Almeria maçı hakemi hakkında konuşarak, "La Liga'yı kazanmak zor olacak. Bazı şeyleri kontrol edemiyoruz ve bugün bunu herkes gördü." demişti.

REAL MADRID'DEN CEVAP

Real Madrid, bu konuşma üzerine Xavi'ye kulübün resmi televizyonundan cevap verdi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, ''Xavi'nin La Liga'da tuhaf şeyler oluyor demesi ilginç çünkü kendi kulübü 20 yıl boyunca hakemlerin başkan yardımcısına 8 milyon dolar ödemesini normal bulmuştu. Xavi'nin Barcelona'daki 600 maçı ve tüm şampiyonlukları şüphe altında. Hakim ve savcılık bunu söylüyor.'' ifadeleri kullanıldı.

XAVI'DEN CEVAP

İspanyol teknik adam Xavi Hernandez, yaşanan olaylarla ilgili son bir açıklama yaparak, "Real Madrid'e her zaman saygı duydum. Yanlış davrandıysam af dilerim. Ben savaşmanın tarafı değilim." sözlerini sarf etti.

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