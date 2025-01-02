Real Madrid'den gelecek yazın ilk transferi: Maledon

Real Madrid, ASVEL formasıyla yıldızı parlayan 23 yaşındaki oyun kurucu Theo Maledon ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den gelecek yazın ilk transferi: Maledon
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02 Ocak 2025 13:30
THY EuroLeague'de sezona zirveden uzakta başlayan Real Madrid, önümüzdeki yaz için ilk hamlesini oyun kurucu bölgesine yaptı.

İspanya'dan Encestando ve İtalya'dan Eurodevotion'ın haberine göre; Real Madrid, Theo Maledon ile önümüzdeki yaz için sözlü anlaşmaya vardı.

2020 NBA draftının 34 numaralı seçimi olan 23 yaşındaki Fransız oyuncu, ASVEL altyapısından yetiştikten sonra NBA'de OKC Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formaları giydi.

Bu yaz tekrar ASVEL'e geri dönen 1.93 boyundaki oyun kurucu, bu sezon EuroLeague'de 18.8 sayı, 4.2 ribaund, 4.8 asist ortalamaları yakaladı.

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