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Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler, Luka Modric'ten boşalan 10 numaralı forma için 1 numaralı aday konumunda.

calendar 17 Temmuz 2025 14:01
Fotoğraf: AA
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
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İspanya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yeni sezonda daha büyük sorumluluklar almaya hazırlanıyor.

10 NUMARAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Real Madrid'in önemli isimlerinden Luka Modric, Milan'a transfer oldu ve takımdan ayrıldı.

İspanyol basında çıkan haberlere göre Arda Güler, Luka Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor.


Luka Modric, takıma veda ederken Arda Güler'e kendisinin 10 numaralı formasını hediye etmişti. Arda Güler'de geçtiğimiz günlerde bu formayı soyal medya hesabında paylaştı. Pek çok kesim tarafından bu paylaşım yeni sezonda kendisinin 10 numarayı sırtına geçireceği konusunda bir mesaj olduğunu belirtti.

Real Madrid'in kendisine 10 numarayı vermesinin sebebi teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisine güvenmesi ve kulübün ona verilen önemii göstermek istemesi .

XABI ALONSO İLE DEĞİŞİM YAŞADI

Eski Real Madrid oyuncularından Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'deki başarılı döneminden sonra Carlo Ancelotti'nin yerine getirilmişti.

Ancelotti döneminde istediği süreleri bulamayan Arda Güler takımdan ayrılma seviyesine gelmişti. Ancak Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi ile birlikte Arda Güler daha fazla süre bulmaya ve sahada daha etkili oynamaya başladı.

İspanyol basınının ve taraftarların gözünde adeta bir yıldız oldu ve takımın en çok konuşulan ismi Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

"MODRIC 10 NUMARALI FORMAYI ARDA'NIN GİYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Haberin devamında, Arda Güler'in dedesi Mehmet Güler'in 2023 yılında bir röportajında "Modric, torunumu arayarak 1 yıl sonra emekli olacağını ve 10 numaralı formayı Arda'nın giyeceğini söyledi" dediği de belirtildi.

ARDA'NIN GEÇEN SEZONDAKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid ile geçtiğimiz sezonda toplam 49 maça çıktı ve takımına 6 gol 11 asistlik katkıda bulundu.

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