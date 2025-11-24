23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı. 

Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Elche'nin ilk golünü 53. dakikada Aleix Febaskaydetti.
Real Madrid'e beraberliği getiren gol, 78. dakikada Dean Huijsen'den geldi.
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Elche, Alvaro Rodriguezile yeniden öne geçti. 87. dakikada ise Jude Bellingham, Real Madrid'e yeniden beraberliği getiren golü attı.  Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Öte yandan Elche'de Victor, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı. 



REAL MADRİD'İ ESKİ ÇOCUKLARI ÜZDÜ

Öte yandan Elche'nin bulduğu iki golde imzası bulunan Aleix Febas ve Alvaro Rodríguez'in ortak noktası, Real Madrid altyapısından yetişmiş olmalarıydı. Kariyerlerinin ilk adımlarını Valdebebas'ta atan iki genç futbolcu, eski takımlarına karşı sahaya çıktıkları mücadelede Elche'nin skor yükünü çeken isimler oldu.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 32 puanla Barcelona'yı 1 puanla geçerek liderliğe oturdu.

Ligde yalnızca 3 galibiyeti olan Elche ise 16 puana ulaştı ve 11. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Elche ise Getafe'ye konuk olacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.