Real Betis'in Antony kararı

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Real Betis'te önemli bir gelişme yaşandı.



Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezonda kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu ve performansından memnun kaldığı Antony'i tekrardan kadrosuna katmak istiyordu.



Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Betis, Manchester United'ın istediği rakamları fazla buldu ve transferden vazgeçti.



BETIS PERFORMANSI



25 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezonda 26 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.



