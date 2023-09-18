Rasmus Falk: "İyi takım olduğumuzu göstereceğiz"

Kopenhag forması giyen Rasmus Falk, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Rasmus Falk: 'İyi takım olduğumuzu göstereceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2023 22:15
Kopenhag'da Rasmus Falk, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Karşılaşacağımız takımlara saygı duyuyoruz. Bizden daha yüksek seviyede olabilirler -en azından ikisi- ancak maçlarda iyi takım olduğumuzu gösterebileceğimiz anlar olacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.

Falk ayrıca,"Birçok şeyi tecrübe etmiş çok sayıda oyuncumuz var. Uzun süredir bir arada olan bir grubuz ve aramıza kaliteli yeni isimler kattık. Büyük maçların tadını çıkarmalıyız ama aynı zamanda sonuca da gitmeliyiz" diye konuştu.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray ile birlikte yer alıyor.

Danimarka ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery