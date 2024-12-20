Rashford için ayrılık açıklaması!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, Marcus Rashford ile ilgili değerlendirmede bulundu.



"AYRILIK İKİ TARAF İÇİN DE İYİ OLACAK"



Rashford'un, "Yeni bir maceraya hazırım" açıklamalarını değerlendiren Neville, "Marcus gibi büyük yeteneklerin kulüpten ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sekiz yaşından bu yana kulüpte olan birinin sonsuza kalmasını isterim ama gelinen noktada ayrılık iki taraf için de daha iyi olacak. İşin perde arkasının oldukça karmaşık bir hal aldığından şüpheleniyorum. Gelinen nokta utanç verici çünkü Manchester United, geçtiğimiz pazar günü (Manchester City maçı) inanılmaz bir galibiyet aldı ama tüm konuşmalar Rashford hakkında." dedi.



Marcus Rashford, geçtiğimiz günlerde, "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde yeni bir maceraya başlamaya hazırım." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Kulübün teknik direktörü Ruben Amorim ise, bu açıklamanın ardından, "Marcus'un yerinde olsam önce gelir teknik direktörümle konuşurdum." sözlerini sarf etmişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



