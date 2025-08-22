22 Ağustos
Raptors, play-off hasretine son vermek için baskı altında

Toronto Raptors, üst üste üç sezonu play-off dışı geçirdikten sonra 2025-26 sezonuna yoğun baskı altında giriyor.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın Hoops Rumors aracılığıyla aktardığına göre, kulübün yaz dönemindeki yönetim değişikliği de bu baskıyı artırdı. Lig çevrelerinde Bobby Webster'ın basketbol operasyonlarının başına geçeceği uzun süredir beklense de Toronto'nun resmi olarak arayış duyurusu yapması bazı çevrelerde sürpriz olarak değerlendirildi.

Raptors, 30. yılını kutladığı 2024-25 sezonunu 1 Nisan'da Chicago Bulls'a kaybederek elenmiş ve play-in bile oynayamadan sezonu kapatmıştı. Bu, 2010'ların başından bu yana yaşanan en uzun play-off hasretlerinden biri oldu.


Bu yaz, kulüp açısından bir dönemin sonunu da simgeliyor. Uzun yıllar başkanlık yapan Masai Ujiri, 2025 NBA Draftı sonrası Raptors ile yollarını ayırdı. Toronto, draftta Collin Murray-Boyles'ı 9. sıradan, Alijah Martin'i ise 39. sıradan seçti. Ujiri'nin ayrılığıyla kadro yapılanmasının tam kontrolü Webster'a geçti.

Artık baskı, başantrenör Darko Rajakovic ve Scottie Barnes, RJ Barrett, Immanuel Quickley ile yeni transfer Brandon Ingram'ın yer aldığı kadroya kaymış durumda. Barnes, takımın yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alırken, Ingram Toronto'nun Kawhi Leonard ayrılığından bu yana eksik olan yıldız skor gücünü sağlayabilir.

Raptors yönetimi, gelişim odaklı bir stratejiyi vurgulasa da genç yetenekleri play-off başarısına dönüştürememekle eleştiriliyor. Gradey Dick ve Ochai Agbaji gibi eklemelere rağmen takım geçtiğimiz sezon hücum verimliliğinde Doğu Konferansı'nın alt sıralarında kaldı.

