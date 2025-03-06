Rangers taraftarından Galatasaray atkısı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ı ağırlayacak.
Otobüslerle Kadıköy'e giden Rangers taraftarı, dikkat çeken bir harekete imza attı.
İskoç taraftarlar, Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi. O görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.
Otobüslerle Kadıköy'e giden Rangers taraftarı, dikkat çeken bir harekete imza attı.
İskoç taraftarlar, Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi. O görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.
Glasgow Rangers taraftarları, Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldiler. pic.twitter.com/y9QJeykAWU
— Sporx (@sporx) March 6, 2025
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