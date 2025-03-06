Rangers taraftarından Galatasaray atkısı!

Fenerbahçe'ye konuk olacak Glasgow Rangers'ta taraftarlar, Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Rangers taraftarından Galatasaray atkısı!
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06 Mart 2025 19:10
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ı ağırlayacak.

Otobüslerle Kadıköy'e giden Rangers taraftarı, dikkat çeken bir harekete imza attı. 

İskoç taraftarlar,  Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi. O görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.  


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