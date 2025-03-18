Rangers'tan Ibrox'ta iftar yemeği!

Rangers, stadyumu Ibrox'ta iftar yemeği düzenledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; rangers.co.uk
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Rangers'tan Ibrox'ta iftar yemeği!
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18 Mart 2025 23:48
Son güncelleme 18 Mart 2025 23:49
İskoç ekibi Rangers, stadyumu Ibrox'ta iftar yemeği düzenledi.

Rangers'tan yapılan açıklamada, "Dün akşam Ibrox Stadyumu'nda ilk açık iftara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk." denildi. İskoç ekibi ayrıca iftara 250 kişinin katıldığını duyurdu.

Rangers'ın sosyal medyadan iftar yemeği için yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.





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