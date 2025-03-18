Rangers'tan Ibrox'ta iftar yemeği!

İskoç ekibi Rangers, stadyumu Ibrox'ta iftar yemeği düzenledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Rangers'tan yapılan açıklamada, "Dün akşam Ibrox Stadyumu'nda ilk açık iftara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk." denildi. İskoç ekibi ayrıca iftara 250 kişinin katıldığını duyurdu.
Rangers'ın sosyal medyadan iftar yemeği için yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.
Rangers'tan yapılan açıklamada, "Dün akşam Ibrox Stadyumu'nda ilk açık iftara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk." denildi. İskoç ekibi ayrıca iftara 250 kişinin katıldığını duyurdu.
Rangers'ın sosyal medyadan iftar yemeği için yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.
🙌Rangers, Ibrox'ta iftar düzenledi. pic.twitter.com/mDRsxzdpRA
— Sporxtv (@sporxtv) March 18, 2025