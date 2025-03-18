Rangers'tan Ibrox'ta iftar yemeği!

İskoç ekibi Rangers, stadyumu Ibrox'ta iftar yemeği düzenledi.Rangers'tan yapılan açıklamada,denildi. İskoç ekibi ayrıca iftara 250 kişinin katıldığını duyurdu.Rangers'ın sosyal medyadan iftar yemeği için yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.