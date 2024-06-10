Rangers, Milan'ın genç yıldızıyla anlaştı: Clinton Nsiala

İskoçya Premiership ekibi Rangers, Jefte ve Oscar Cortes'in ardından bir transferi daha bitiriyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Rangers, Milan forması giyen 20 yaşındaki savunmacı oyuncu Clinton Nsiala ile her konuda anlaşmaya vardı.



Uzun vadeli bir sözleşme imzalanacağı belirtilirken, oyuncunun da hafta sonuna kadar İskoçya'ya gidip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.



TRANSFER İÇİN İLK AÇIKLAMA



Öte yandan Rangers sportif direktörü Nils Koppen de transferle ilgili açıklama yaptı. Koppen yaptığı açıklamada, "Clinton gibi yetenekli bir oyuncuyu kadromuza katacağımız için heyecanlıyız. Onun bu takımla birlikte daha çok gelişip yeteneklerini herkese göstereceğini düşünüyoruz. Onu karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.



SEZON PERFORMANSI



Milan'ın genç takımıyla bu sezon 43 maça çıkan Nsiala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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