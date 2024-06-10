Rangers, Milan'ın genç yıldızıyla anlaştı: Clinton Nsiala

İskoç ekibi Rangers, Milan'ın 20 yaşındaki stoperi Clinton Nsiala ile anlaşmaya vardı. Nsiala kısa süre içerisinde İskoçya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rangers, Milan'ın genç yıldızıyla anlaştı: Clinton Nsiala
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 20:00
İskoçya Premiership ekibi Rangers, Jefte ve Oscar Cortes'in ardından bir transferi daha bitiriyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Rangers, Milan forması giyen 20 yaşındaki savunmacı oyuncu Clinton Nsiala ile her konuda anlaşmaya vardı.

Uzun vadeli bir sözleşme imzalanacağı belirtilirken, oyuncunun da hafta sonuna kadar İskoçya'ya gidip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

TRANSFER İÇİN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Rangers sportif direktörü Nils Koppen de transferle ilgili açıklama yaptı. Koppen yaptığı açıklamada, "Clinton gibi yetenekli bir oyuncuyu kadromuza katacağımız için heyecanlıyız. Onun bu takımla birlikte daha çok gelişip yeteneklerini herkese göstereceğini düşünüyoruz. Onu karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Milan'ın genç takımıyla bu sezon 43 maça çıkan Nsiala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery