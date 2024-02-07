İskoçya Premiership'in 25. haftasında Philippe Clement'in ekibi Rangers evinde Neil Warnock'un yönetimindeki Aberdeen'i ağırladı.
Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1 kazanırken goller; 7. dakikada Rabbi Matondo ve 72. dakikada Todd Cantwell kaydetti. Aberdeen'in tek golü ise 45. dakikada Bojan Miovski kaydetti.
Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Dujon Sterling 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 58'e yükselterek 59 puandaki lider Celtic'i takibini sürdürürken, Aberdeen 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers evinde Ross County'i ağırlarken, Aberdeen sahasında Motherwell'i konuk edecek.
Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1 kazanırken goller; 7. dakikada Rabbi Matondo ve 72. dakikada Todd Cantwell kaydetti. Aberdeen'in tek golü ise 45. dakikada Bojan Miovski kaydetti.
Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Dujon Sterling 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 58'e yükselterek 59 puandaki lider Celtic'i takibini sürdürürken, Aberdeen 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers evinde Ross County'i ağırlarken, Aberdeen sahasında Motherwell'i konuk edecek.