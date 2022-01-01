Randle: "Knicks şampiyonluğunun bir parçası olmak istiyorum!"

New York Knicks forveti Julius Randle, takas söylentilerinin ardından Knicks'e olan bağlılığını yineledi.



Knicks'in doğru takas paketi için Randle'ı takas edebileceğine dair çıkan bazı söylentilerin ardından, 27 yaşındaki oyuncu halen Knicks'e şampiyonluk getirme sürecinin "bir parçası olmak" istediğini belirti:



"İçinde bulunduğum durumu değiştirmek istemezdim. Sonuna dek giderek, buranın bir parçası olmak ve Knicks'e şampiyonluk getirme sürecinin bir parçası olmak istiyorum. Yani burada sadece işler yolunda gittiğinde mutlu olacağım diye bir şey yok. Halen bu işin peşindeyim ve devam ediyorum."



Knicks şu anda sezonda 23-27'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.



