New York Knicks yıldızı Julius Randle, takımın yeni üyeleri Kemba Walker ve Evan Fournier'in Knicks'e nasıl yardımcı olacaklarını anlattı.



Sports Illustrated'dan Ashley Nicole Moss ile yaptığı bir röportajda Randle, Walker ve Fournier ikilisinin ekibe hücum tarafında yardımcı olacağını, ancak takım için en önemli şeyin "muazzam bir enerjiyle oynamak ve savunma yapmak" olduğunu kaydetti:



"Bu adamlar açıkçası çok yönlü oyuncular. Sahada çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Şutları iyi. Bence bizi çok daha yetenekli bir takım haline getirerek, hücum anlamında bize çok şey katacaklar.



Ama bizim bir takım olarak asıl olayımızı sürdürmemiz ve her gece muazzam bir enerjiyle oynayarak, savunma yapmamız gerekiyor.



Böyle oynadığımız sürece iyi olacağımızı ve büyük bir gelişme göreceğimizi düşünüyorum. Savunma yapmaya yönelik duruşumuza odaklandığımızdan emin olmalıyız, çünkü ligin geri kalanı bunu yapmaktan pek hoşlanmıyor. Doğrusu, hücum tarafı işin kolay kısmı."



Randle geçtiğimiz sezon sayı (24.1), ribaund (10.2) ve asist (6.0) kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarını elde etmiş ve ilk kez All-Star seçilmişti. Ayrıca, Knicks'in 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez playofflara çıkmasında büyük bir rol oynadıktan sonra, NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.



