Rami: "Fenerbahçe'de ne olduğunu kitabımda anlatacağım"

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Rusya'da FC Sochi takımına transfer olan Adil Rami açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Rami: 'Fenerbahçe'de ne olduğunu kitabımda anlatacağım'
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26 Mart 2020 15:38
Fenerbahçe'den Rusya ekibi FC Sochi'ye transfer olan Adil Rami, Instagramda yaptığı canlı yayın esnasında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'den neden bu kadar çabuk ayrıldığı ile ilgili soruya, "Bilmiyorum. Futbolda hızlı gelişen şeyler var, bunları sonra açıklarım. Fenerbahçe'de ne olduğunu muhtemelen kitabımda okuyacaksınız. Başkanla, hocayla, oyuncularla her şeyi iyi geçmişti. Merhaba dedik, sonra ayrıldık ancak bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 7 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 556 dakika sahada kaldı.



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