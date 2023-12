Rallide şampiyon Ali Türkkan

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan şampiyon oldu.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, 10 özel etabın 8'inde en iyi zamanı yapan, ancak ilk gün iki kez lastik patlatarak 30'unculuğa kadar gerileyen Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi, genel klasman dördüncüsü ve Sınıf 3 birincisi olarak finişe ulaşarak 2023 Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazanan ekip oldu.



Otomobil sporları kariyerine 7 yaşında karting ile başlayan 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda yarışın genç pilotlar birinciliğini de kazanırken 'En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu' olarak tarihe geçti.



İstanbul etabı GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer'in



Organizasyonun 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi'ni GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi kazandı.



BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Şener Güray ise üçündü oldu.





