Rade Krunic dert yandı: "Fenerbahçe'de baskı çok ağır"

Ara transferde Milan'dan satın alma opsiyonuyla transfer edilen Rade Krunic'e sarı-lacivertli forma ağır geldi. Bosnalı futbolcu, yakın çevresine dert yandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rade Krunic dert yandı: 'Fenerbahçe'de baskı çok ağır'
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30 Nisan 2024 10:58
Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimleri arasında yer alan Rade Krunic, yakın çevresine önemli bir itirafta bulundu. Bosnalı oyuncu, sarı-lacivertlilerdeki baskının kendine çok ağır geldiğini savundu.

BEKLENTİ, KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin özellikle 6 numara sıkıntısını aşmak adına transfer ettiği Milanlı oyuncudan büyük beklenti oluştu. Fenerbahçeli taraftar, Krunic'in gelişiyle birlikte ön liberodaki alternatiflerin çoğalacağını, bu mevkiide yaşanan sıkıntıların giderileceğini düşünüyordu. Ancak geçen süreç içerisinde beklenti karşılıksız çıktı.

12 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Krunic, Milan'ın sezon başlangıcında ilk 11'de yer almış, ancak sakatlığı sonrasında takıma dönmekte zorlanmıştı. İtalya Ligi'nde ancak 10 karşılaşmada şans bulan Bosnalı oyuncu, daha sonra yedek kulübesine hapsolmuş, ara transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmişti. Ancak Krunic, Süper Lig'de de 12 karşılaşmada forma giyerken, bunların ancak 6'sında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

"FENERBAHÇE'DE BASKI ÇOK AĞIR"

Fenerbahçe'deki baskının gerçek futbolunu örttüğünü ileri süren oyuncunun, yakın çevresine, Türkiye'de, İtalya'dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti. Milan gibi dünya devi bir takımda şans bulan oyuncu, sarı-lacivertli kulübe kiralık gibi gelse de, sarı-lacivertliler küme düşmediği takdirde satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. Bu arada Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da, İsmail Yüksek'in sezonu kapamasının ardından 6 numaraya çareler aradığı ifade edildi. 

 

 

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