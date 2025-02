Quaresma: 'Benim için en iyisi Jorge Jesus'

Ricardo Quaresma, katıldığı bir podcast programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.



Quaresma, kendisi için en iyi Portekizli teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu söyledi.



"FLAMENGO'DA TARİH YAZDI"



Jorge Jesus'un Flamengo'da çalıştığı dönemde Brezilya ekibine transfer ihtimali olduğunu söyleyen Quaresma, "Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadığım dönemde Jorge Jesus ile konuştuk ama sonra bir anlaşmaya varamadık. Sonrasında Flamengo'da her şeyi kazandı ve tarih yazdı." ifadelerini kullandı.



"EN İYİSİ JORGE JESUS"



Jorge Jesus'un en iyi Portekizli teknik direktör olduğunu söyleyen Quaresma, vatandaşı ile ilgili, "Bunu her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Benim için en iyi Portekizli teknik direktör Jorge Jesus. Mourinho'dan bahsedebilirsiniz ama en iyisi Jorge Jesus. Futboldan en çok anlayan kişi o. Nereye giderse gitsin kazandığını görebilirsiniz. Gerçek bu." sözlerini sarf etti.



"BU KAPIYI AÇAN JESUS'TU"



Brezilya futbolu ile ilgili de konuşan Quaresma, "Bugünlerde Brezilya futbolu büyük ölçüde Portekizli antrenörlere dayanıyor ama bu kapıyı açan Jorge Jesus'tu. Buraya geldi ve kazanması gereken her şeyi kazandı! Bu sadece kazanmak ile ilgili de değil, Flamengo geçekten iyi oynadı. Maçtan önce Flamengo'nun kazanacağını biliyordunuz. Düşünmeniz gereken kaç golle kazanacaklarıydı. Herkes zaten kazanacaklarını biliyordu." ifadelerini kullandı.