PSG'de yeni imza: Luis Campos

Fransa Ligue 1'de şampiyon olan ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkacak Paris Saint-Germain'de yeni bir gelişme yaşandı.



Fransız temsilcisi, kulüp danışmanı Luis Campos ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.



Campos, imza sonrası yaptığı açıklamada "PSG ile hikayemi 2030'a kadar sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda PSG'de daha fazla tarih yazmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.