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PSG'de yeni imza: Luis Campos

Paris Saint-Germain, kulüp danışmanı Luis Campos ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

calendar 22 Mayıs 2025 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'de yeni imza: Luis Campos
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Fransa Ligue 1'de şampiyon olan ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkacak Paris Saint-Germain'de yeni bir gelişme yaşandı. 

Fransız temsilcisi, kulüp danışmanı Luis Campos ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

Campos, imza sonrası yaptığı açıklamada "PSG ile hikayemi 2030'a kadar sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda PSG'de daha fazla tarih yazmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. 

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