17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
0-012'
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Potanın perileri hazırlıklarını tamamladı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, çarşamba günü oynayacağı Fransa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

calendar 17 Haziran 2025 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın perileri hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, çarşamba günü başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını Barış ve Dostluk Salonu'nda çarşamba günü saat 17.30'da Fransa ile oynayacak.

Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, çarşamba günü saat 20.30'da karşılaşacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.