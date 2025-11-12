Potanın Perileri Dünya Kupası hazırlığında!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da çalışmalarına başladı.

calendar 12 Kasım 2025 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.
 
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.
 
Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
 
Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
 
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
 
11 Mart Çarşamba:
 
Kanada - Türkiye
 
12 Mart Perşembe:
 
Türkiye - Arjantin
 
14 Mart Cumartesi:
 
Japonya - Türkiye
 
15 Mart Pazar:
 
Türkiye - Avustralya
 
17 Mart Salı:
 
Türkiye - Macaristan
