Porto liderliği bırakmadı: Braga'yı geçti

Portekiz Süper Ligi 10. hafta maçında Porto sahasında Braga'yı ağırladı.
Estadio do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri Rodrigo Mora ve Borja Sainz kaydetti. Braga'nın tek golü Victor Gomez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Porto 28 puana yükselerek haftayı lider kapattı. Braga ise 13 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Porto deplasmanda Famalicao ile karşılaşacak. Braga ise Moreirense'yi konuk edecek.