Porto'da Pepe ile yeni sözleşme!

Porto, deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Porto'da Pepe ile yeni sözleşme!
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16 Ocak 2023 22:30
Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.

Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.

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