Porto'da Pepe ile yeni sözleşme!

Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.
Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.
Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.
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