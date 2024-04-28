Porto'da 42 yıllık devir yıkıldı! Yeni başkan Villas-Boas

Futbol dünyasının en köklü kulüplerinden Portekiz devi FC Porto'da 42 yıllık tarih son buldu.



2010/11'de Porto teknik direktörlüğü yapan Andre Villas-Boas, kulübün yeni başkanı oldu. Villas-Boas, 42 yıldır mavi beyazlı kulübün başkanlığını yapan Pinto da Costa devrine son verdi.



Portekiz basınında yer alan haberlerde, Andre Villas-Boas'ın Pinto Da Costa'ya karşı yüzde 70'ten fazla oy alarak başkan seçildiği belirtildi.



Andre Villas-Boas istifa etmemesi halinde 2028'de yapılacak bir sonraki seçime kadar Porto'nun başkanlık görevini yürütecek.



ANDRE VILLAS-BOAS KİMDİR?



Andre Villas-Boas, 1994 yılında Sir Bobby Robson Porto teknik direktörüyken aynı apartmadan yaşıyordu. Futbol bilgisiyle Robson'ı şaşırtan Villas-Boas, henüz 16 yaşındayken Porto'nun gözlem ve analiz ekibine dahil edildi. Bu görevini Robson ayrılınca bıraktı ama bu kez 2002'de yolu Jose Mourinho ile kesişti ve 8 yıllık çok başarılı bir birliktelik başladı.



Porto'nun UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazandığı dönemde Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Andre Villas-Boas, ardından Chelsea ve Inter'de de liderini takip etti, birçok başarıda önemli rol oynadı. Inter'nin 2009/10'daki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası Mourinho Real Madrid'e giderken Andre Villas-Boas ise Academica'nın teknik direktörü oldu.



Academica'yı küme dşme hattının üstünde devralan Villas-Boas, takımı Portekiz Kupası'nda yarı finale yükseltti ve ligin de üst sıralarına taşıdı.



2010/11'de Porto teknik direktörü olan Andre Villas-Boas, kırmadık rekor bırakmadı. Porto tarihinin en uzun yenilmezlik serisini Mourinho'nun elinden aldı. Avrupa'da üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı. 30 haftalık Portekiz Ligi'nde 84 puanlı rekor. Ligde 16 maç üst üste kazanma rekoru ve lig ikincisine atılan 21 puan farklık dev rekor...



Tüm bu rekorlar 15 milyon euro bonservisle Chelsea'nin kapılarını açtı. Ancak, Mart 2012'de Abramovich görevine son verdi. Temmuz başında Tottenham'a gitti ve 1.5 yıl sonra Aralık 2013'te Tottenham'dan ayrıldı.



Büyük kulüplerin radarından düşen Andre Villas-Boas, 2014-16 arası Zenit'te, 2016-17'de Shanghai Port'ta ve 2019-21 arası Marsilya'da çalıştı. Marsilya'da kulüp yönetiminin kendinden habersiz oyuncu satmasına öfkelenip görevi bıraktı.





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