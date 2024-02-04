Porto berabere kaldı yarıştan uzaklaştı

Portekiz Ligi karşılaşmasında Porto konuk ettiği Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Porto berabere kaldı yarıştan uzaklaştı
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04 Şubat 2024 01:39
Portekiz Ligi 20. hafta karşılaşmasında Porto ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.

Porto bu beraberlikle birlikte puanını 45'e çıkartıp lider Sporting Lizbon'un 1 maçı eksik şekilde 4 puan arkasında kaldı.

Rio Ave ise 18 puanda kaldı.

Porto bir sonraki karşılaşmasında Arouca deplasmanına giderken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.

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