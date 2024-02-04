Porto berabere kaldı yarıştan uzaklaştı

Portekiz Ligi 20. hafta karşılaşmasında Porto ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.
Porto bu beraberlikle birlikte puanını 45'e çıkartıp lider Sporting Lizbon'un 1 maçı eksik şekilde 4 puan arkasında kaldı.
Rio Ave ise 18 puanda kaldı.
Porto bir sonraki karşılaşmasında Arouca deplasmanına giderken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.
Porto bu beraberlikle birlikte puanını 45'e çıkartıp lider Sporting Lizbon'un 1 maçı eksik şekilde 4 puan arkasında kaldı.
Rio Ave ise 18 puanda kaldı.
Porto bir sonraki karşılaşmasında Arouca deplasmanına giderken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.