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"Porter Jr, rehabilitasyonunda Murray'nin gerisinde" iddiası!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın sırt ameliyatı sonrası rehabilitasyonunun 'iyi gitmediği' ve iyileşme sürecinde takım arkadaşı Jamal Murray'nin gerisinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın sırt ameliyatı sonrası rehabilitasyonunun 'iyi gitmediği' ve iyileşme sürecinde takım arkadaşı Jamal Murray'nin gerisinde olduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Porter Jr.'ın sırt ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinin iyi görünmediği ve bir diğer kendi rehabilitasyonunda yer alan Murray'den az gelişme kaydettiği öne sürüldü.

Şimdiye kadar Nuggets, her iki oyuncunun da geri dönüşüyle ilgili herhangi bir tarih paylaşmamıştı. The Athletic'ten Joe Vardon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Nuggets'ın Murray'nin bu sezon ve playofflarda kadrosuna dahil olamayacağına dair farkındalığının arttığını ve bu sefer senaryoya Porter Jr.'ın da dahil olabileceğini belirtmişti.


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