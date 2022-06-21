Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran-1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor)
Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Sinan Üzen (Van Erciş Belediyespor)
Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Ömer Behiç Benlidayı, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor)
Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Sinan Üzen (Van Erciş Belediyespor)
Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Ömer Behiç Benlidayı, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı)
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