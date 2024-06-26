Pistons, Tim Hardaway Jr.'ı gözüne kestirdi

Detroit Pistons'ın, Dallas Mavericks guardı Tim Hardaway Jr. için potansiyel bir talip olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pistons, Tim Hardaway Jr.'ı gözüne kestirdi
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26 Haziran 2024 14:56
Detroit Pistons'ın, Dallas Mavericks guardı Tim Hardaway Jr. için potansiyel bir talip olduğu bildirildi.

Pistons, Mavs ekibiyle yollarını ayırmaya hazır görünen tecrübeli oyuncu için yaz döneminde potansiyel bir hedef olarak ortaya çıktı.

NBA muhabiri Marc Stein'a göre Detroit, dört yıllık 75 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giren Hardaway Jr.'ı almakla ilgileniyor.

2023-24 sezonunda Hardaway Jr., Mavericks'e maç başına 14,4 sayı, 3,2 ribaund ve 1,8 asistle katkıda bulunmuştu.

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