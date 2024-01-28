Pınar Karşıyaka'dan Anadolu Efes'e 18 sayı fark!

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 2, Vitto Brown 29, Jaylon Brown 9, Thomas Akyazılı 7, Martin 2, Carey 26, McCollum 18, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Mert Celep



Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 14, Bryant 12, Rıdvan Öncel 2, Erten Gazi 4, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 2, Willis 19, Jones 9



1. Periyot: 27-19



Devre: 57-35



3. Periyot: 75-61









Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.Müsabakanın ilk periyoduna Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla konuk ekip karşısında etkili oldu. Pınar Karşıyaka, son dakikada bulduğu üçlüklerle ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı.İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 12. dakikada 16 sayılık fark (37-21) yakaladı. Anadolu Efes'in çoğu hücumundan da eli boş dönmesi sonucu skor periyodun son dakikasında 55-31 oldu. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 57-35 önde girdi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. periyodunda Pınar Karşıyaka, Furkan'ın 28. dakikadaki faul atışlardan ürettiği sayılarla 15 sayılık üstünlük (70-55) yakalarken, bu çeyreği de 75-61 önde geçti.Maçın son periyodunda da kontrolü elinde tutan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.