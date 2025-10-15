16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
Mirassol-Internacional
02:00
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
Santos FC-Corinthians
03:30
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Pinamonti: "Icardi beni yanına aldı"

Sassuolo'nun golcüsü Andrea Pinamonti, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Ekim 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sadece sahadaki performansıyla değil, insanlığıyla da örnek olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
 
Sassuolo'nun İtalyan forveti Andrea Pinamonti, Icardi ile ilgili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.
 
La Gazzetta dello Sport'a konuşan 26 yaşındaki golcü, kariyerinin henüz başındayken Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi'nin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.
 
"BENİ YANINA ALDI, ANTRENMANLARA GÖTÜRDÜ"
 
Futbolculuk kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorluklara değinen Pinamonti, Icardi'nin kendisine hem maddi hem de manevi destek sağladığını belirtti:
 
"Icardi saha içinde ve saha dışında benim için çok şey yaptı. 18 yaşında pansiyondan ayrıldıktan sonra ev arıyordum. Beni yanına aldı ve henüz ehliyetim olmadığı için antrenmanlara götürdü. İyi kalpli, cömert bir adam."
 
ICARDI'DEN GENÇ OYUNCULARA DESTEK
 
Pinamonti'nin açıklamaları, Mauro Icardi'nin futbol dışında da ne denli sorumluluk sahibi ve yardımsever biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takım arkadaşlarına olan desteğiyle bilinen Icardi, genç oyuncuların gelişiminde oynadığı rol ve insanlığıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
