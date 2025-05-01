Piatek için Beşiktaş iddiası!

Başakşehir'in golcü yıldızı Krzysztof Piatek, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Avrupa'dan da teklif alan oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılması gündemde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Piatek için Beşiktaş iddiası!
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01 Mayıs 2025 12:57
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 13:01

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılar, sezon sonunda Ciro Immobile ile yolların ayrılması durumunda golcü takviyesi için Piatek ile yeniden temas kurmayı planlıyor.

PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Piatek, çıktığı 80 maçta 47 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı. 

 
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