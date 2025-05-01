Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Polonya basınından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.
Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlılar, sezon sonunda Ciro Immobile ile yolların ayrılması durumunda golcü takviyesi için Piatek ile yeniden temas kurmayı planlıyor.
PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Piatek, çıktığı 80 maçta 47 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.
Piatek için Beşiktaş iddiası!
Başakşehir'in golcü yıldızı Krzysztof Piatek, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Avrupa'dan da teklif alan oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılması gündemde.
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 13:01
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
- 14:12 Ryan Babel, Kings League ile sahalara dönüyor
- 14:09 Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne hazırlanıyor
- 13:51 Fomget'in şampiyonluk maçında rakibi Galatasaray
- 13:48 Karşıyaka Voleybol'da bir ayrılık daha
- 13:48 Göztepe'de Adana öncesi eksik çok!
- 13:43 Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı
- 13:40 Lemina: "Her şeyimi vermeye hazırım"
- 13:35 Sörloth'tan geleceği için açıklama!
- 13:33 Karşıyaka basketbolunda Muhsin zirvede
- 13:21 Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı seriyi uzatma peşinde!
- 13:17 Napoli'de Barış Alper Yılmaz ısrarı
- 13:08 Milli boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya
- 13:05 Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası, Peru'da başladı
- 13:02 Marsilya'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
- 12:57 Piatek için Beşiktaş iddiası!
- 12:47 Gençlerbirliği, hasreti bitirmek istiyor!
- 12:42 Marina Markova: "En iyi hücumculardan birisi olmayı hedefliyorum"
- 12:39 Galatasaray'a Brezilya'dan yeni kaleci: Gabriel Brazao
- 12:32 Tuttur'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine özel 100.000 TL bonus
- 12:15 Pelicans koçu Willie Green görevde kalıyor
- 12:14 Rockets: "Amen Thompson takas masasında değil"
- 12:12 Anthony Edwards'tan LeBron'a saygı duruşu: "Dünyanın en iyisini yendik!"
- 12:12 Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı
- 12:10 Mourinho'nun derbi silahı: Talisca!
- 12:05 Galatasaray'a Sacha Boey transferde önemli rakipler!
- 12:04 LeBron'dan emeklilik açıklaması: "Şu an bir cevabım yok"
- 11:41 Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!
- 11:41 Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi: Ernest Poku
- 11:25 Kerr, Rockets'a karşı 5. maç yenilgisi için: "Takımı bu maça hazırlayamadım"
- 11:22 Spoelstra: "Butler krizi, sezonumuzu derinden etkiledi"
- 11:20 Dyson Daniels, Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi
- 11:20 Fenerbahçe'de En-Nesyri ile özel görüşme!
- 11:11 Galatasaray'da Jelert belirsizliği!
- 11:04 Galatasaray'da veda kararı: Carlos Cuesta
- 10:36 Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
- 10:30 Tarih yazarı Fernando Muslera
- 10:26 Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!
- 10:19 Milwaukee'de tansiyon yükseliyor: Giannis gidici mi?
- 10:15 Fenerbahçe'ye yeni kanat: Kang-in Lee
- 10:08 Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto
- 10:00 Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
- 09:56 İşte Galatasaray'ın Sane'ye teklifi!
- 09:41 Solskjaer'den derbide Amir'e özel görev!
- 09:33 Solskjaer'den Immobile için derbi kararı!
- 09:32 İşte Mourinho'nun derbi planı!
- 09:30 Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!
- 09:20 Fenerbahçe'de Rafa Silva'ya önlem!
- 09:16 Galatasaray'da olağanüstü hal; Hata istenmiyor!
- 09:11 Derbide gözler Mourinho'da olacak!
- 09:11 Wolves tur atladı, Lakers elendi, Rockets direndi!
- 09:07 Jose Mourinho, iki yıldızın üstünü çizdi!
- 09:06 Beşiktaş'a bedava golcü: Lacazette
- 08:56 Jose Mourinho: "4-4-2 dizilimini geliştirdim"
- 08:53 Galatasaray'dan Yunus'a son teklif!
- 08:50 Galatasaray, Lunin'de ısrarcı!
- 08:42 Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi kriz!
- 08:35 Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Lucas Chevalier
- 08:32 Osimhen'de 10 milyon euro indirim
- 08:31 Fenerbahçe'de Szymanski planı!
- 08:14 Galatasaray'da hedef, iki yerli yerine bir milli!
Sörloth'tan geleceği için açıklama!
Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!
Nefes kesen maçta Barcelona ve Inter yenişemedi!
Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"
Manchester City'de Rodri, geri döndü!
Müller'den itiraf: "Guardiola'dan beri sağlanamadı!"
Çin'in milli takım teknik direktörüne hapis cezası
Paris Saint-Germain, Arsenal deplasmanında avantajı aldı!
Real Madrid'de Alaba, ameliyat olacak!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'de 10 milyon euro indirim
-
2
Galatasaray'da hesaplar şaştı: 20 milyon euro!
-
3
Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
-
4
Galatasaray, Lunin'de ısrarcı!
-
5
Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"
-
6
Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
-
7
Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!
-
8
Caner Erkin futbolu bıraktı mı? Menajeri açıkladı!
-
9
Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto
-
10
Nefes kesen maçta Barcelona ve Inter yenişemedi!