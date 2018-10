Phillip Cocu: 'Bu işte hepimiz sorumluyuz'

"DOĞRU YOLDA, İYİ ADIMLAR ATIYORUZ"

"ALPER'İN BİR PENALTISI VERİLMEDİ"

"SOYUNMA ODASINA MESAJ GELMEDİ"



Phillip Cocu, maçın 40'ıncı dakikasında başkan Ali Koç'un tribünde Comolli ile görüştüğü ve soyunma odasına bir mesaj iletilip iletilmediği sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir mesaj gelmedi bana. Bazı insanların yüzünden anlarsınız, memnun mu durumdan, mutlu mudur değil midir? O anda ne konuştular bunu bilmiyorum kesinlikle. Maçın genel gidişatı ile ilgili olabilir, bulunduğumuz durumla ilgili olabilir. Bireysel olarak bir oyuncuyla ilgili bir şey söyleyebilir. Birçok şey olabilir o anda konuştukları. Bana öyle bir mesaj gelmedi her zamanki gibi. Alışılmış dışında bir gelişme olmadı. Ben teknik direktör olarak işimi yapmakla yükümlüyüm. O anda sadece işimi yapmaya odaklanmış durumdaydım. Şu an daha çok çalışmamız gerekiyor, galibiyetler almamız gerekiyor ki bu durumu değiştirebilelim" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ, HERKES SORUMLU"



Şu anda alınan sonuçların ve ligdeki konumun sorumluluğu hakkındaki bir soru üzerine ise Cocu, "Bu işten herkes sorumludur. Herkesin payı vardır. Fenerbahçe'den bahsediyorsak eğer herkesin payı var. Biz diyoruz, biz ifadesini kullanıyoruz. Ben sorumluyum bu işten, oyuncuların sorumluluğu var, yönetimin sorumluluğu var. Herkes bu işin parçası, herkes bu işte sorumluluk sahibi. Sezon başında bazı hedefler koyarsınız, ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazen o hedeflerde değişiklik yapmak durumda kalırsınız, bazı ayarlamalar yapmak durumunda kalırsınız. Şu anda biz şampiyonluk konuşacak bir durumda değiliz kesinlikle. Ne kulüp, ne oyuncular, ne de ben böyle bir durumda olmaya alışık değilim. Çok zor bir durumdayız. Bizim kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Ama öncelikle biz bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz. Öncelikle öz güvenimizi artıracak işler yapabilmenin yolunu arıyoruz. Kulübün de, oyuncularımızın da hiç alışık olmadığı bir durum. Bu sorumluluk herkese dağıtılması gereken bir sorumluluk bana göre. Maç analizlerini yapıyoruz. Birkaç maçta zaten bazı değişiklikler yaptığımızı siz de görebilirsiniz. Bazı konularda geliştiğimizi görüyoruz. Ceza sahasında daha fazla üretken olmak istiyoruz, daha fazla girmek istiyoruz o bölgeye. Daha fazla gol atabilmek istiyoruz. Bunun için bazı değişiklikler yapıyoruz. Özellikle son maçlarda disiplin ve pozisyon sadakati açısından daha iyi noktaya geldiğimizi görebiliyorum. Ama maalesef bir yandan da diğer baz etkenlerden dolayı da bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Benzia'nın bir sakatlığı oldu. O oyunculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Oyun tarzımız o an sahada olan, elimizde olan oyunculara göre de değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle de bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Örneğin Sivasspor'da Robinho var. Çok yetenekli, tehlikeli bir oyuncu. Bazen 3-4 savunmacı ile onu savunmak durumda kalıyorsunuz. Driblingleriyle katedebilen bir oyuncu, rakibi eksiltebilen bir oyuncu. Ama bizim böyle bireysel oynamak gibi bir durumumuz yok. Bu tarz oyunculara biz sahip değiliz. Biz takım halinde bir şeyler yapmalıyız. Bir şey yapacaksak takım halinde başarmamız gerekiyor. Biz bu şekilde ancak doğru yolda ilerleyebiliriz. Şu anda bizim üst üste birkaç maç kazanmaya ihtiyacımız var kesinlikle. Ancak bugüne dönüp baktığımda, bu akşam kesinlikle galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.





Teknik Direktörüile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Cocu, "Yine hayal kırıklığı ile ayrıldığımız bir akşam, iyi bir maç çıkardık. Maçın ilk yarısında üretkenlik açısından sorun yaşadık ama defansif anlamda iyi iş çıakrdık. Robinho gibi yetenekli bir oyuncuları olmasından dolayı, onunla ilgili sorumlar yaşadık ama takım halinde iyi iş çıkardık. Şu anda takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor, temel sorunumuz da bu. Saha içindeki davranışlar değil sorun, doğru davranışları gösteriyoruz. Birlikte olma açısından doğru yolda ilerliyoruz. Bir gol atsak, takımın öz güveni artacak, belki de daha iyi bir oyun ortaya koyacağız. Şu anda mücadele ettiğimiz temel konu bu" diye konuştu.Hollandalı teknik adam, sorunun birçok nedeni olduğunu kaydederken; "Farklı tipte oyuncularımız var, rakip oyuncularla kıyaslamamalıyız. Birçok sebep var bu skorları almamıza yol açan. Tek sebep olsa değiştirmek kolay olurdu. Gerçekten karmaşık bir durumdayız, bazı noktalarda iyi noktaya geliyoruz. Pozisyon üretme konusunda daha iyiydik. Durumumuzdan memnun olamayız, 9 puandan memnun olamayız. Zor durumdayız ama daha iyisini yapmalıyız. Transferin son günlerinde birkaç oyuncumuz ayrıldı, zorluklar yaşadık. 2 hafta önce organizasyon anlamında kulüpte değişiklikler yaşadık. Normalde tepeye oynamaya alışık oyunculardan kurulu bir takımız. 1 tane de değil, 2-3 tane iyi skor alalım ki bu durumdan çıkalım. Doğru yönde ilerleme açısından iyi adımlar atıyoruz. Daha az top kaybı yaptık bu akşam. Bunlar küçük adımlar, skorları da değiştirebilsek daha iyi hale geleceğiz" dedi.Alper'in bir pozisyonda penaltısının verilmediğini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Alper'in 83. dakikada verilmeyen bir penaltısı var, o verilse değişebilir karşılaşma, bambaşka bir yere doğru gidebilir mesajını yolladı.