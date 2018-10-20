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Ali Koç'a Sivas'ta kangal sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a kangal yavrusu hediye edildi.

Kaynak: DHA
Ali Koç'a Sivas'ta kangal sürprizi
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20 Ekim 2018 16:11
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi.

Sivasspor maçı için kente gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a 2 aylık 'Kaya' ile 1 aylık 'Kara' isimli yavru köpek hediye edildi.

Kangal köpeklerin Sivas'taki en önemli üreticisi konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız tarafından başkan Koç'a verilen yavru köpeklere Koç ailesi büyük ilgi gösterdi.

Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, Koç'a yavru köpeklerin nasıl yetiştirileceği konusunda bilgi verdi. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da kangal köpeklerini uzun süre severek yakından ilgilendi.

Başkan Ali Koç, yetiştirici Hüseyin Yıldız'a Fenerbahçe forması hediye etti.





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