Cocu'dan Sivasspor maçı için şaşırtan hamle!

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, sürpriz bir 11 çıkarttı.
Cocu, ilk 11'de hem Hasan Ali Kaldırım hem de İsmail Köybaşı'ya forma şansı verdi. Hollandalı teknik adam, İsmail'i sol açık olarak oynatma kararı aldı.
FREY VE SOLDADO ÇİFT FORVET
Phillip Cocu, Islam Slimani'nin yokluğunda Sivasspor'a karşı çift forvet çıkarken Michael Frey ve Roberto Soldado'yu oynattı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Elif Elmas, İsmail Köybaşı, Ayew, Frey, Soldado.
BENZIA NEDEN YOK?
Cocu, maç öncesi yaptığı açıklamada ''Zor bir karşılaşma olacak, her deplasman zorlu geçiyor. Çekişmeli, mücadeleli bir karşılaşma olacak. Kendi sahasında Fenerbahçe ile oynamanın motivasyonu ile sahada olacaklar. Rize karşılaşması gibi olmamalı, farklı bir görüntü sergilemeliyiz. Benzia bugün kadroda yok, milli takımdan sakatlıkla döndü. Küçük bir sakatlık. Buraya döndüğünde bu maçta oynayabilecek durumda olduğunu düşünmüştük ama beklediğimiz gibi gitmedi. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde aramıza katılabilecek. Bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Önemli olan sahaya hangi takımın çıktığıdır. Bu akşam sahaya çıkan oyuncularımız da kaliteli oyuncular. Sahaya yine bizim takımımız çıkıyor, en iyisini yapabileceklerine inanıyorum.'' sözlerini kullandı.
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Cocu, ilk 11'de hem Hasan Ali Kaldırım hem de İsmail Köybaşı'ya forma şansı verdi. Hollandalı teknik adam, İsmail'i sol açık olarak oynatma kararı aldı.
FREY VE SOLDADO ÇİFT FORVET
Phillip Cocu, Islam Slimani'nin yokluğunda Sivasspor'a karşı çift forvet çıkarken Michael Frey ve Roberto Soldado'yu oynattı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Elif Elmas, İsmail Köybaşı, Ayew, Frey, Soldado.
BENZIA NEDEN YOK?
Cocu, maç öncesi yaptığı açıklamada ''Zor bir karşılaşma olacak, her deplasman zorlu geçiyor. Çekişmeli, mücadeleli bir karşılaşma olacak. Kendi sahasında Fenerbahçe ile oynamanın motivasyonu ile sahada olacaklar. Rize karşılaşması gibi olmamalı, farklı bir görüntü sergilemeliyiz. Benzia bugün kadroda yok, milli takımdan sakatlıkla döndü. Küçük bir sakatlık. Buraya döndüğünde bu maçta oynayabilecek durumda olduğunu düşünmüştük ama beklediğimiz gibi gitmedi. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde aramıza katılabilecek. Bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Önemli olan sahaya hangi takımın çıktığıdır. Bu akşam sahaya çıkan oyuncularımız da kaliteli oyuncular. Sahaya yine bizim takımımız çıkıyor, en iyisini yapabileceklerine inanıyorum.'' sözlerini kullandı.
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