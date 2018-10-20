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Harun Tekin: ''Taraftarımız bunu hak etmiyor''

Fenerbahçe'nin Milli kalecisi Harun Tekin, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Harun Tekin: ''Taraftarımız bunu hak etmiyor''
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20 Ekim 2018 21:55
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Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Harun Tekin, açıklamalarda bulundu.

İşte Harun Tekin'in sözleri...

''ÖZÜR DİLERİZ''

"Çıkış yakalayacağımıza inandığımız bir maçtı, üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür dileriz. Bunu hak etmiyorlar. Umarım el birliği ile bu durumdan çıkacağız. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol yememek iyi ama önemli olan kazanmak. İnşallah gol yemeden devam ederim ve maçlarımızı kazanırız"

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