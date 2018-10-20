Harun Tekin: ''Taraftarımız bunu hak etmiyor''

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kaleci, açıklamalarda bulundu.İşte Harun Tekin'in sözleri..."Çıkış yakalayacağımıza inandığımız bir maçtı, üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür dileriz. Bunu hak etmiyorlar. Umarım el birliği ile bu durumdan çıkacağız. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol yememek iyi ama önemli olan kazanmak. İnşallah gol yemeden devam ederim ve maçlarımızı kazanırız"